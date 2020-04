Faire une bonne affaire avec ses navets peut s'avérer très compliqué. C'est pourquoi plusieurs sites vous viennent en aide pour spéculer sur le cours de celui-ci, et ainsi maximiser vos profits.

Spéculez sur le cours des navets

Le prix d'achat des navets sur votre île (même si vous les avez achetés sur une autre île).

Le prix d'achat tous les matin et après-midi (à remplir tout au long de la semaine).

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Leest l'une des choses les plus connues des joueurs de la licence. Ces derniers attendent tous les dimanches matin pour aller à la rencontre de, la vendeuse ambulante deafin d'en acheter, pour tenter de gagner des clochettes en les revendant plus cher.Comme vous devez le savoir, le prix d'achat de cesvarie, tout comme le prix de revente. C'est pourquoi les vendre peut s'avérer être une tâche assez compliquée, étant donné que le prix change deux fois par jour, le matin et l'après-midi et que nous pouvons vite passer à côté du meilleur prix. Pour rappel, vous pouvez prendre connaissance du prix des, directement dans la boutique Nook, en parlant à Méli ou Mélo, via « Prix du navet ».Si vous souhaitez éviter les pertes d'argent bêtes, et maximiser vos gains grâce à ces, sachez qu'il existe plusieurs sites, lesquels permettent de. Notez donc que les prix ne sont peut-être pas exacts, mais cela pourrait vous donner une bonne indication de quand les vendre.Pour calculer lesur votre île, vous pouvez vous rendre sur turnipprophet.io ou sur ac-turnip.com . Ces deux sites vous permettent, en rentrant certaines informations, de calculer le potentielles jours qui suivent, afin de les revendre au prix le plus haut.Quel que soit le site que vous utilisez, vous devrez remplir plusieurs choses importantes :Une fois les prix indiqués, vous verrez la courbe sur le prix d'achat des navets se profiler, avec un prix minimum garanti et un prix de revente maximum. Vous n'avez plus qu'à attendre le moment opportun pour revendre votre stock de navets et remplir vos poches de clochettes.