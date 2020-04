Animal Crossing: New Horizons atteint les 5 millions de copies numériques vendues

Animal Crossing: New Horizons ne cesse de faire parler de lui, et ce dernier vient de signer un beau record de ventes numériques.

Nintendo signe l'un de ses plus gros succès avec la sortie d'le 20 mars dernier. Dépassant le nombre de ventes de tous les autres Animal Crossing de la licence, New Horizons vient d'atteindre un record et pas des moindres.En effet, selon le rapport de SuperData dans le monde entier. Ainsi, ce dernier a battu le précédent record de ventes numériques sur console qui était détenu jusqu'alors par. Pour vous donner un ordre d'idées, ces 5 millions de copies vendues représentent les ventes cumulées de Super Smash Bros. Ultimate et Pokémon Épée & Bouclier lors de leur premier mois de commercialisation respectif.Toujours selon l'analyste, si Animal Crossing: New Horizons a autant plu aux joueurs, c'est aussi parce que le contexte actuel n'est pas des plus plaisants. En effet, avec le Coronavirus, nous sommes pour la plupart obligés de rester confinés chez nous, et le titre de Nintendo est comme une petite bulle pour certains. Avec son joli cadre, son ambiance et sa douceur,À savoir également, le titre était le jeu le plus vendu en version physique en mars dernier aux États-Unis, mais également au Japon avec plus de 3,3 millions d'exemplaires dans la région. Aucun chiffre n'a été donné par Nintendo concernant les ventes totales, mais nul doute que ce dernier est important.est, pour rappel, disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire