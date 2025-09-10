Animal Crossing aurait pu s'appeler autrement, découvrez le nom abandonné

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 10 septembre 2025 à 12h30
Un ancien témoignage révèle qu'Animal Crossing, l'une des licences les plus emblématiques de Nintendo, aurait pu porter un tout autre nom en Occident. Une décision qui aurait pu changer l'identité de la série telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Animal Crossing aurait pu s'appeler autrement, découvrez le nom abandonné

Un nom alternatif envisagé lors de la localisation

Avant de devenir Animal Crossing, le jeu était connu au Japon sous le nom Dōbutsu no Mori, qui se traduit littéralement par « Forêt des animaux ». Lors de la préparation de sa sortie occidentale, Nintendo a longuement réfléchi au titre à adopter. C'est Leslie Swan, ancienne responsable de la localisation chez Nintendo, qui a révélé cette anecdote lors d'un entretien avec Time Extension. Elle explique que plusieurs pistes avaient été étudiées, dont un choix particulièrement marquant : Animal Acres.

Pourquoi "Animal Acres" ?

Selon Leslie Swan, ce titre faisait référence à la structure du jeu original, composé de parcelles rappelant des acres de terrain. L'équipe souhaitait conserver l'idée d'« animaux » et de « forêt », mais aucune combinaison ne semblait convenir. Finalement, c'est le nom Animal Crossing qui a été retenu, offrant une identité unique et reconnaissable.

Un travail de localisation titanesque

animalcrossing
Au-delà du titre, la localisation d'Animal Crossing a représenté un défi colossal. Le contenu était profondément ancré dans la culture japonaise, ce qui a obligé l'équipe à tout repenser : noms des personnages, répliques, objets, événements…
Le contenu du jeu était tellement spécifique au Japon que nous avons dû tout réinventer pour que le public occidental puisse s'y retrouver.
Même les dirigeants de la firme savaient à quel point la tâche serait ardue. Takashi Tezuka, producteur emblématique, avait prévenu Swan dès le départ de la difficulté du projet. Quelques mois plus tard, en découvrant le travail en cours, Satoru Iwata avait même plaisanté en avouant qu'il ne voyait pas comment l'équipe pourrait y arriver.

Des bases solides pour un succès mondial

Si la première version occidentale sur GameCube n'a pas rencontré un succès immédiat, elle a néanmoins posé les fondations d'une communauté fidèle. Les opus suivants ont progressivement gagné en popularité, jusqu'à ce que Animal Crossing: New Horizons devienne un phénomène mondial durant la pandémie de 2020.

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Ces choix de localisation, parfois radicaux, se sont révélés déterminants pour l'avenir de la licence, lui permettant de s'imposer durablement à l'international.

Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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