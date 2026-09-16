Certains joueurs et joueuses se demandent si Aniimo est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Disponible sur les dernières consoles et PC depuis le 16 septembre 2026, et dès le 23 sur appareils iOS/Android, Aniimo est un RPG en monde ouvert free-to-play. Comme à l'accoutumée, la communauté se pose diverses questions à son sujet. Ainsi, plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Aniimo est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous apportons la réponse.

Aniimo est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. En ce qui concerne le RPG en monde ouvert de Pawprint Studio, sachez que la réponse est positive : Aniimo comporte une dimension multijoueur et est un jeu coopératif. Ces informations, qui ont été données par les développeurs, sont notamment disponibles sur la page Steam du titre, où nous pouvons lire les mentions « JcJ en ligne » et « Coopération en ligne » dans un encart sur la droite. Sur celle-ci, nous pouvons également voir la description suivante :

Dans le vaste monde d'Aniimo, chaque défi en temps réel regorge d'inconnues et de surprises. Le mode PvPvE « Chasse aux œufs » vous permet de rejoindre à tout moment une équipe de 3 joueurs pour participer à des recherches et des combats sur les îles perdues. Que vous soyez en solo, à plusieurs, en exploration, en combat, ou que vous vouliez simplement développer votre force, tous les défis sont réels et instantanés !

Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent tout à fait parcourir Aniimo avec leur(s) ami(s). Cependant, il ne semble pas possible de progresser dans les quêtes principales avec des amis, cela étant donc strictement réservé au solo. Pour ce qui est de l'aspect multijoueur, les joueurs peuvent s'inviter pour former une équipe, dont la limite maximale est de 4, afin d'explorer le monde ou encore de participer à diverses activités. Notons qu'il y a également un HUB social et central, où vous pourrez rencontrer d'autres personnes.













Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aniimo est sorti le 16 septembre 2026 sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions iOS/Android arriveront, quant à elles, un peu plus tard, soit dès le 23 septembre de cette année. Le jeu de Pawprint Studio est, qui plus est, free-to-play, c'est-à-dire gratuit.