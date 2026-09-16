Aniimo Starter : Hélion ou Lunara, lequel choisir ?

Si vous hésitez entre Hélion ou Lunara sur Aniimo, sachez que nous vous apportons des informations afin de vous aider à choisir votre starter.

Dès le début de leur aventure sur Aniimo, les joueurs et les joueuses sont faces à un choix lié à leur starter : sélectionner Hélion ou bien opter pour Lunara. Cette décision peut être un tantinet difficile à prendre, étant donné que le titre ne vous donne que très peu de détails au sujet de ces aniimo gardiens.

C'est pourquoi nous vous partageons quelques informations complémentaires afin de vous aider à choisir votre starter, soit entre Hélion ou Lunara, sur Aniimo.

Quel starter choisir sur Aniimo entre Hélion et Lunara ?

Choisir entre Helion et Lunara sur Aniimo

Comme dit précédemment, très peu de temps après avoir commencé Aniimo, les joueurs et les joueuses doivent impérativement choisir leur starter/gardien. Deux options sont alors proposées : Hélion et Lunara, deux aniimo de Lumière, qui représentent « l'éclat du soleil et la lueur de la lune ».

Sélectionner son starter sur Aniimo n'est pas chose aisée. Toutefois, en raison des caractéristiques des deux gardiens, vous pourrez probablement réussir à faire votre choix plus facilement :

Hélion → Il s'agit d'un aniimo qui est spécialisé dans les combats au corps à corps et « de l'attaque de cibles dans une petite zone avec un potentiel explosif ». Il est ainsi un DPS, qui peut infliger d'importants dégâts grâce à ses compétences. Cet aniimo conviendra très bien à celles et ceux qui souhaitent un DPS.

→ Il s'agit d'un aniimo qui est spécialisé dans les combats au corps à corps et « de l'attaque de cibles dans une petite zone avec un potentiel explosif ». Lunara → C'est un aniimo qui est spécialiste des attaques de zone et à distance. Il s'agit d'un aniimo qui parvient à maintenir ses PV tout en octroyant des debuffs. C'est un aniimo qui peut très bien convenir pour les débutants.

→ C'est un aniimo qui est spécialiste des attaques de zone et à distance.

Choisir entre Hélion et Lunara sur Aniimo revient à opter pour votre style de combat, durant le début de votre aventure. Lunara semble être un excellent choix pour celles et ceux qui désirent commencer le périple en douceur, tandis qu'Hélion conviendra parfaitement aux joueurs qui souhaitent infliger d'importants dégâts aux ennemis.

Le choix entre Hélion et Lunara est-il si important sur Aniimo ?

En réalité, les joueurs et les joueuses sont tout à fait libres de sélectionner le starter de leur choix sur Aniimo. Cela va essentiellement dépendre de leur style de jeu et du chara-design qu'ils préfèrent. Cette décision n'affectera pas tant le début de l'aventure, d'autant plus que d'autres aniimo peuvent être capturés par la suite.





Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aniimo est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.