Aniimo : Les configurations PC
le 14 septembre 2026 à 17h30
Comme vous le savez probablement déjà, Aniimo, qui est décrit comme un RPG en monde ouvert, doit débarquer au cours du mois de septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Aniimo.
Configurations PC Aniimo
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Aniimo, sachez que 8 Go de mémoire est demandé pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la configuration dite « recommandée ». De plus, les développeurs de chez Pawprint Studio ont indiqué que les joueurs et les joueuses doivent posséder 40 Go d'espace de stockage disponible pour installer et profiter d'Aniimo sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Aniimo ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit ou supérieur
|Processeur
|Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 7 2700
|Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 5 5600 ou mieux
|Mémoire
|8 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Raden RX 5600
|NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Raden RX 6700 ou mieux
|DirectX
|DirectX 11/12
|DirectX 11/12
|Stockage requis
|40 Go d'espace disque disponible
|40 Go d'espace disque disponible
|Notes
|SSD recommandé
|SSD recommandé
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aniimo sort le 16 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre de Pawprint Studio est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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