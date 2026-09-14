Aniimo : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 septembre 2026 à 17h30
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Aniimo.
Aniimo : Les configurations PC

Comme vous le savez probablement déjà, Aniimo, qui est décrit comme un RPG en monde ouvert, doit débarquer au cours du mois de septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, dont sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Aniimo.

Configurations PC Aniimo

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Aniimo, sachez que 8 Go de mémoire est demandé pour la configuration minimale, contre 16 Go pour la configuration dite « recommandée ». De plus, les développeurs de chez Pawprint Studio ont indiqué que les joueurs et les joueuses doivent posséder 40 Go d'espace de stockage disponible pour installer et profiter d'Aniimo sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Aniimo ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit ou supérieur
Processeur Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 7 2700 Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 5 5600 ou mieux
Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Raden RX 5600 NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Raden RX 6700 ou mieux
DirectX DirectX 11/12 DirectX 11/12
Stockage requis 40 Go d'espace disque disponible 40 Go d'espace disque disponible
Notes SSD recommandé SSD recommandé

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aniimo sort le 16 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre de Pawprint Studio est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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