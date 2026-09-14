Aniimo : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 septembre 2026 à 17h15
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Aniimo, en France, sur PC et consoles, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.
Aniimo : Heure de sortie en France et prétéléchargement

L'attente touche désormais bientôt à sa fin : Aniimo, considéré comme un RPG en monde ouvert, est sur le point de se rendre disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC et sur les dernières consoles PlayStation ainsi que XBOX. Plutôt attendu par la communauté, certains joueurs et joueuses se questionnent à propos de l'heure de sortie d'Aniimo en France, mais aussi sur son prétéléchargement. Des questions qui trouvent leur réponse ci-dessous.

Heure de sortie d'Aniimo en France

Comme vous le savez probablement déjà, Aniimo débarque le 16 septembre 2026 sur PC, ainsi que sur PS5 et Xbox Series. Grâce à de récentes informations partagées par Pawprint Studio, nous en savons plus au sujet de l'horaire de lancement d'Aniimo.

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Ainsi, l'heure de sortie d'Aniimo en France est fixée à 4h00 du matin (heure française), le 16 septembre 2026. Pour être plus précis, remarquons qu'il s'agit de l'horaire d'ouverture des serveurs du titre en Europe. D'ailleurs, celui-ci s'applique à toutes les plateformes de jeu. Dès lors, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne concernant la sortie d'Aniimo et pourront tous le découvrir au même moment.

Prétéléchargement d'Aniimo

Par le biais d'une publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Pawprint Studio ont également précisé que le prétéléchargement d'Aniimo sur consoles et PC est disponible, et ce, depuis le 14 septembre. Cette nouvelle ravira très certainement celles et ceux qui ont une petite connexion internet et qui désirent être au rendez-vous.

Miniature vidéo

Quel est le prix d'Aniimo ?

Comme annoncé il y a de cela un moment, Aniimo est un RPG en monde ouvert free-to-play, c'est-à-dire gratuit. Cependant, des éditions de précommande (dites « Avancée » et « Collector »), contenant divers éléments et à différents prix, sont proposées à la vente sur les stores adéquats.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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