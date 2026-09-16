Aniimo : Quel Aniimo prismana choisir via l'événement « Pacte de Prismana » ?

L'événement « Pacte de prismana » d'Aniimo propose aux joueurs de récupérer gratuitement un Aniimo prismana. Mais lequel choisir ? Voici quelques conseils pouvant vous aider à en sélectionner un.

Après quelques heures de jeu sur Aniimo, les joueurs et les joueuses ont accès aux événements, via le menu en jeu. L'un d'entre eux est baptisé « Pacte de prismana » et permet d'obtenir gratuitement un Aniimo prismana, une fois le rang Excursionniste I atteint. Toutefois, la sélection est plutôt diverse et vous pourriez, dès lors, avoir du mal à choisir.

Ainsi, voici quelques précisions pour vous aider à choisir un Aniimo prismana gratuit sur Aniimo, dans le cadre de l'événement « Pacte de prismana ».

Quel Aniimo prismana choisir sur Aniimo via l'événement Pacte de prismana ?

Les Aniimo prismana dans l'événement Pacte de prismana d'Aniimo

Comme dit précédemment, c'est après avoir effectué quelques quêtes et avoir plusieurs heures de jeu à son actif qu'Aniimo ouvre l'onglet des événements, accessible via le menu en jeu. L'un d'entre eux offre aux joueurs et aux joueuses la possibilité de récupérer gratuitement un Aniimo prismana : l'événement Pacte de prismana, qui requiert d'avoir atteint le rang d'Excursionniste I/junior pour l'obtention de ladite créature.

Dans tous les cas, la sélection proposée comporte pas moins de 14 Aniimo prismana, à savoir :

Stellaria

Casquipreux

Igniti

Givrotus

Hurlebrasier

Luminelle

Terriloutre

Clairbec

Sorcelonde

Voltignasse

Turbulaine

Magmarex

Rapiéronce

Grizzo

Étant donné que la sélection d'Aniimo prismana est plutôt diverse, il peut être assez ardu d'en choisir un, bien qu'ils puissent être trouvés par la suite.

Les Aniimo prismana à choisir dans l'événement Pacte de prismana d'Aniimo

Évidemment, tous les Aniimo prismana de l'événement Pacte de prismana d'Aniimo sont assez intéressants. Les joueurs et les joueuses sont tout à fait libres d'opter pour celui de leur choix, notamment en fonction de leur style de jeu. Or, voici les Aniimo prismana gratuits, disponibles dans le cadre de l'événement Pacte de prismana, qui semblent être les plus intéressants :

Givrotus , car l'aniimo est capable de soigner l'équipe.

, car l'aniimo est capable de soigner l'équipe. Grizzo , pour les dégâts importants.

, pour les dégâts importants. Sorcelonde , qui est capable de régénérer ses PV.

, qui est capable de régénérer ses PV. Voltignasse , qui est un DPS plus qu'efficace.

, qui est un DPS plus qu'efficace. Hurlebrasier, pour son aspect DPS.







Comme dit précédemment, l'obtention dudit Aniimo prismana ne se fait qu'à partir du moment où vous aurez atteint le rang d'Exursionniste I. De ce fait, cela signifie que vous êtes tout à fait libre de changer votre choix, avant d'atteindre ce niveau spécifique.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aniimo est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.