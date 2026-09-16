Aniimo sort-il sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch ?

Une partie des joueurs se demande si des versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch sont prévues pour Aniimo. Nous vous partageons la réponse.

Développé ainsi qu'édité par le studio chinois Pawprint Studio, Aniimo vient de sortir en ce mois de septembre 2026, alors qu'il était très attendu, sur de nombreuses plateformes. D'ailleurs, une partie de la communauté se questionne sur sa disponibilité sur d'autres plateformes, notamment si Aniimo sortira sur PlayStation 4, Xbox One ou la Nintendo Switch 1 et 2.

Aniimo sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Si vous vous interrogez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative : Aniimo ne se sortira pas sur PS4 et Xbox One. À travers les différentes communications, notamment les trailers et publications sur le compte Twitter/X du jeu, l'ancienne génération n'a jamais été mentionnée.

Cela n'est en rien exceptionnel et tout à fait compréhensif, pour deux raisons. La première, la plus simple, l'ancienne génération, à savoir la PS4 et la Xbox One, est en fin de vie depuis quelques années, et la seule raison pour laquelle certains jeux sortent encore sur ces plateformes et le fait que des soucis de stocks aient eu lieu pour la génération actuelle. Mais cela fait quelque temps que ce souci est résolu. La seconde, la plus logique, est que cette génération est moins puissante et demande plus d'efforts d'optimisation, ou de sacrifices, de la part des équipes, réduisant la qualité de l'expérience. Et comme Aniimo se veut ambitieux, les développeurs ont très vite décidé d'en faire un jeu de cette génération uniquement.

Une sortie d'Aniimo sur Switch est-elle prévue ?

Pour ce qui est de la version Nintendo Switch, 1 ou 2, aucun mot n'a été dit. Il n'est pas impossible que la nouvelle version de la dernière console de Nintendo accueille Aniimo un jour, une fois le jeu bien lancé. Mais cela n'est actuellement pas au programme. Dans tous les cas, si un portage est prévu, Pawprint Studio ne manquera pas d'en avertir sa communauté.

En bref, Aniimo n'est pour le moment jouable en free-to-play que sur PC, PS5 et Xbox Series (et mobiles). N'hésitez pas à consulter nos guides si vous avez besoin d'aide.