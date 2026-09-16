Aniimo est-il cross-play et cross-progression ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 septembre 2026 à 10h52
Si vous vous demandez si Aniimo propose les fonctionnalités cross-play et cross-progression, sachez que nous vous apportons la réponse.
Aniimo est-il cross-play et cross-progression ?

Comme vous le savez probablement déjà, Aniimo, qui est sorti sur consoles et PC en septembre 2026, dispose d'une dimension multijoueur. Ainsi, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se questionnent à ce sujet et se demandent notamment si Aniimo est cross-play et/ou cross-progression.

Aniimo est-il cross-play ?

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Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs et aux joueuses venant de différentes plateformes de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres cross-play, nous pouvons convoquer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.

Dans le cas du jeu de Pawprint Studio, sachez qu'Aniimo dispose bien de la fonctionnalité cross-play, et ce, depuis son lancement. Ainsi, les joueurs et les joueuses évoluant sur consoles peuvent profiter du titre avec des personnes étant sur PC, et inversement. Cette nouvelle ravira à coup sûr la communauté, et notamment celles et ceux qui comptent en profiter avec leur(s) ami(s).

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Aniimo est-il cross-progression ?

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Pour ce qui est de la cross-progression, là encore une fonctionnalité importante pour la plupart des jeux et surtout la communauté, nous avons une bonne nouvelle. Selon les dernières informations connues, la fonctionnalité cross-progression est disponible sur Aniimo. En profiter exige de créer un compte et de l'utiliser d'une plateforme à une autre, afin de retrouver sa progression.

Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons qu'Aniimo est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre de Paxprint Studio, qui doit débarquer sur appareils iOS/Android un peu plus tard, soit le 23 septembre 2026, est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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