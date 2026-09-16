Aniimo : Les configurations iOS et Android

Retrouvez les configurations iOS/Android minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Aniimo.

Sorti tout d'abord sur consoles et PC, Aniimo va également se doter de versions iOS/Android, qui seront lancées à la fin du mois de septembre 2026. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Aniimo sur appareils iOS/Android.

Configurations iOS/Android pour Aniimo

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas du RPG en monde ouvert Aniimo, sachez qu'il convient d'avoir 18 Go d'espace disque disponible sur son appareil iOS ou bien Android afin de pouvoir l'installer et y jouer. Les développeurs ont, bien évidemment, apporté de plus amples précisions à ce sujet.

Ainsi, pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations iOS/Android d'Aniimo ci-dessous, afin de savoir si votre appareil est en mesure de le faire tourner correctement ou non.

Les détails des configurations minimale et recommandée pour la version iOS d'Aniimo

Configuration minimale Configuration recommandée Appareil iPhone 11 (A13) iPhone 14 Pro (A16) ou plus récent Système d'exploitation iOS 16 iOS 16 ou après Mémoire 4 Go 6 Go ou plus Stockage 18 Go 18 Go













Les détails des configuration minimale et recommandée pour la version Android d'Aniimo

Configuration minimale Configuration recommandée Processeur Qualcomm Snapdragon 855 ou MediaTek Dimensity 1000 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, MediaTek Dimensity 9200 ou mieux Système d'exploitation Android 10 Android 10 Mémoire 6 Go 8 Go ou plus Graphics API Vulkan 1.1 Vulkan 1.1 ou après Stockage 18 Go 18 Go

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Aniimo, qui est développé par Pawprint Studio, débarque le 23 septembre 2026 sur appareils iOS/Android. Le titre, qui est free-to-play (gratuit), est d'ores et déjà disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et sur PC.