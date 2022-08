Among Us VR : Les inscriptions pour la bêta sont ouvertes

Comment s'inscrire à la bêta prévue pour Among Us VR ?

do you own a VR headset?

do you have an internet connection?

do you want to try Among Us VR early?



sign up for Beta Test tasks here and help out the beans!https://t.co/oq5zynIVTA pic.twitter.com/EFbitLFKVO — Among Us VR (@AmongUsVR) August 3, 2022

En avril dernier, et plus précisément pendant les Game Awards 2021, Innersloth (en collaboration avec Schell Games) a partagé une vidéo présentant le gameplay du jeu Among Us VR. D'ailleurs, ce fut l'occasion d'apprendre que le titre doit normalement sortir à la fin de l'année 2022. En attendant, les joueurs et les joueuses vont, bientôt, avoir l'opportunité de tester le soft, viaGrâce à un récent post sur le compte officiel Twitter du jeu, nous avons appris que les inscriptions pour la bêta d'Among Us VR sont désormais ouvertes. Pour y participer, il suffit de se rendre sur le site , renseigner une adresse mail et répondre à quelques questions, notamment en ce qui concerne le casque VR que vous possédez.Remarquons que s'inscrire ne garantit pas d'avoir accès à la bêta d'Among Us VR. Si vous êtes sélectionné, vous serez très certainement averti par mail. Par ailleurs, pour le moment, Innersloth n'a pas précisé les dates de la prochaine bêta prévue pour Among Us VR, mais elle devrait, normalement, avoir lieu en ce mois d'août.En ce qui concerne la sortie d'Among Us VR, sachez qu'aucune date précise n'a été partagée à l'heure actuelle. Selon les dernières informations connues, Among Us VR sera disponible sur PC (via Steam VR), PSVR et le Meta Quest 2.