Among Us : Version 2021.6.30, MàJ du 7 juillet, tous les détails

MàJ du 7 juillet sur Among Us Nouveautés Ajout d'une nouvelle tâche, permettant de nettoyer les vents. Il est désormais possible de nettoyer les vents, empêchant au passage les imposteurs d'utiliser la vent concernée. Si un est dedans, il sera alors automatiquement éjecté, avec un bruit spécial, permettant de savoir de qui il s'agit.

Nouvelles traductions. Plusieurs nouvelles langues sont disponibles, comme le chinois simplifié, et l'irlandais. Corrections de problèmes Correction d'un problème où un joueur restait sur place après un meeting.

Correction d'un problème avec l'écran « SHH ».

Le cache-œil de Geoff est redevenu un masque.

Les nuages sur Airship ne bougeront plus dans la mauvaise direction.

Correction des couleurs de téléphone des données téléchargées.

L'emplacement des boutons sont désormais tous corrects.

Correction d'un problème d'écran noir sur Android.

Diverses autres améliorations visuelles.

Innersloth a déployé, laquelle ajoute une nouvelle tâche et corrige plusieurs problèmes. Aucun contenu majeur, outre cette task, n'est implanté, mais le studio a d'ores et déjà prévu des nouveautés pour les semaines à venir. Vous pouvez retrouver de plus amples informations à ce sujet dans cet article Pour ce qui est de la mise à jour en question, vous pouvez retrouver le patch notes complet ci-dessous. Vous pouvez la télécharger, dès maintenant, sur toutes les plateformes (PC, Switch et mobiles).Le studio précise que deux autres problèmes sont connus, mais pas corrigés, comprenant le chapeau de magicien et la résolution 4:3. Innersloth rappelle également que des éditions physiques ont été annoncées, dont un aperçu peut être retrouvé ici