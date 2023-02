Among Us : Une nouvelle carte prévue pour 2023, avec de nombreuses autres choses

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Avec le temps,s'est, logiquement, essoufflé, d'autant plus qu'un solide concurrent a explosé,, qui propose la même chose, mais avec plus de modes et de rôles, tout en étant free-to-play., après une année 2022 un peu terne au niveau des nouveautés.Premièrement, ce qui intéresse probablement le plus la communauté,. Celle-ci a été teasée il y a près d'un an et demi et n'est toujours pas disponible, mais il semblerait que 2023 soit la bonne année pour l'accueillir. « Oui, c'est finalement l'année durant laquelle nous aurons une toute nouvelle carte à explorer » pouvons-nous lire dans une publication sur le site officiel , qui fait le point avec une petite feuille de route. Les développeurs ne souhaitent pas encore dévoiler le thème,, et « plein de surprises cachées ».En plus de cette nouvelle carte,À plus court terme, surement d'ici quelques semaines, une mise à jour visant à corriger et améliorer l'interface sera publiée. Enfin, dans un futur un peu plus lointain,. Mais Innersloth n'est pas sûr de pouvoir les proposer cette année, c'est pourquoi nous n'en saurons pas plus pour le moment.est, toujours, disponible sur PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et sur téléphones. Un nouveau mode, Cache-Cache , a récemment été ajouté.