Among Us : Mode Cache-Cache (Hide n Seek), qu'est-ce que c'est ?

Le mode Cache-Cache (Hide n Seek) sur Among Us

Durée de la partie limitée.

Les rôles sont connus avant le début, il n'y a pas de meeting.

Les crewmates doivent survivre et effectuer des tâches pour que le temps s'écoule plus vite.

Ils peuvent utiliser les ventilations pour se cacher de l'imposteur.

L'imposteur doit éliminer tout l'équipage.

L'imposteur a un champ de vision réduit.

À la fin de la partie, l'imposteur bénéficie d'un boost de vitesse et d'autres bonus (meilleure vision, indice sur l'emplacement de l'équipage).

Après de nombreux mois d'attente, les joueurs d'ont, enfin, pu profiter d'une mise à jour majeure. Celle-ci apporte, notamment, un mode inédit au jeu coopératif, ce qui permet aux joueurs de s'y réintéresser. Innersloth a effectivement publié une mise à jour majeure, rendant enfin disponible le mode Cache-Cache, que les joueurs avaient, déjà, pu profiter par le biais d'un mod. Celui-ci est assez simple et modifie quelques règles. Contrairement au mode classique, il n'y aura aucun jeu de bluff ici, puisque les rôles sont connus avant le début. Le seul objectif est de survivre pour les crewmates, et de tuer tout l'équipage pour l'imposteur. Pour mener à bien leur mission, un indicateur sur l'écran indique le niveau de danger par rapport au tueur, mais aussi les conduits d'aération. Juste avant la fin du temps, sa vitesse est augmentée, et une carte spéciale lui permet de localiser plus ou moins bien les survivants. Concernant les paramètres, vous pouvez choisir qui est l'imposteur au début de la partie, afin que chacun puisse profiter de ce rôle, ou laisser en mode aléatoire.