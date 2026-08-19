Among Us s'offre un nouveau rôle surprise, le Juge

Le célèbre jeu de trahison multijoueur Among Us accueille sa mise à jour 18.0.0. Au programme, un tout nouveau rôle de membre d'équipage qui risque bien de briser encore plus d'amitiés : le Juge. Découvrez comment cette mécanique inédite va totalement transformer vos prochaines réunions d'urgence.

Le studio Innersloth continue d'enrichir l'expérience de son titre avec le déploiement de la version 18.0.0. Cette nouvelle mise à jour majeure apporte une dynamique rafraîchissante aux parties en introduisant un rôle inédit pour les membres de l'équipage. Fini les débats interminables où personne n'arrive à se mettre d'accord, le Juge prend désormais place à bord du vaisseau pour trancher dans le vif.

Le pouvoir absolu lors des réunions d'urgence

La principale nouveauté de ce patch réside dans la capacité exclusive accordée au Juge, baptisée la surcharge de vote. Concrètement, ce rôle permet à un joueur d'ignorer totalement le résultat d'un scrutin lors d'une réunion d'urgence. Si le reste de l'équipage décide de passer le vote ou cible un autre suspect, le Juge peut imposer son choix et éjecter le joueur qu'il estime être l'imposteur.

C'est une mécanique particulièrement puissante qui permet de prendre le contrôle de la partie lorsque les alibis semblent douteux ou que les manipulations des adversaires sèment le chaos. Les développeurs précisent d'ailleurs à ce sujet qu'ils ont « tous voulu avoir le dernier mot lors d'une réunion d'urgence, surtout quand on ne peut faire confiance à l'alibi de personne. »

Une lourde responsabilité mortelle

Cependant, un tel pouvoir s'accompagne d'un risque colossal. Si le Juge utilise sa capacité spéciale pour éliminer un membre innocent de l'équipage, la sentence se retourne immédiatement contre lui. C'est donc le Juge lui-même qui sera propulsé dans le vide spatial. Cette condition drastique oblige les joueurs à être absolument certains de leur coup avant de contourner la démocratie du vaisseau, et ne pas abuser de leur pouvoir.

Pour débloquer cette compétence décisive, le joueur incarnant ce rôle devra d'abord accomplir ses tâches le plus rapidement possible. Les paramètres du salon permettent aux hôtes de modifier le nombre de missions requises pour activer la compétence, offrant ainsi une flexibilité bienvenue selon le rythme souhaité pour la partie.

Il est important de noter que ce pouvoir suprême ne peut être utilisé qu'une seule fois par session. Si plusieurs Juges sont présents dans la même partie et tentent de déclencher leur capacité simultanément, le système privilégie le plus rapide. Les autres conservent alors leur compétence pour une future réunion d'urgence.

En marge de ce nouveau rôle, la mise à jour intègre un guide d'informations de la partie. Cet outil inédit permet de consulter facilement la liste des joueurs, les rôles distribués et les paramètres de la session en cours, facilitant ainsi la détection des mensonges. Enfin, le rôle du Détective subit un léger rééquilibrage. Sa capacité d'interrogatoire est désormais soumise à un temps de recharge après chaque réunion, laissant une petite fenêtre de fuite aux suspects pour maintenir la tension à son comble au sein du vaisseau.