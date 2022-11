Among Us : Un mod permet de créer vos propres cartes

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Même si Among Us est moins populaire qu'il y a quelque temps, il reste un jeu apprécié et doté d'une très grande communauté. Celle-ci attend, d'ailleurs, impatiemment la prochaine mise à jour majeure, dont nous ignorons la date de sortie. Mais en attendant,LevelImposter permet effectivement à n'importe qui possédant quelques bases de créer sa propre carte , grâce à un éditeur très poussé, et de la partager avec les autres. Vous pouvez, en plus de profiter de tout ce qui est disponible, ajouter vos propres fichiers, si vous en avez envie. Évidemment, vous pouvez choisir les tâches que les crewmates auront à faire et le support d'autres mods est aussi de la partie.Pour profiter d'une carte créée par la communauté,(toutes les informations sont disponibles à cette adresse ). Ensuite, en jeu, vous devez sélectionner le menu « Cartes ». Si jamais vous avez quelques talents, votre carte peut être rendue publique en la publiant sur l'API de LevelImposter (là encore toutes les informations sont disponibles sur le site). Il s'agit du meilleur moyen pour découvrir de nouveaux terrains de jeu, en attendant qu'Innersloth nous en propose une nouvelle.Pour rappel,, mais aurait pu ne jamais connaître le succès, étant donné qu'il a failli être abandonné