Among Us sera bientôt disponible en VR

Among Us bientôt disponible en VR

Task List:

submit scan

empty garba -- wait what was that

SCREAM

survive in VR

Among Us is coming to VR.https://t.co/7U0OWwEgTE pic.twitter.com/cuUpnuzDzh — Among Us VR (@AmongUsVR) December 10, 2021

a vu sa communauté drastiquement augmenter depuis environ un an, permettant aux développeurs de travailler pour apporter davantage de contenu. Ainsi, en 2021, nous avons pu voir de nouvelles cartes et de nouveaux rôles, notamment, être introduits. Mais les développeurs ont bien d'autres choses en réserve pour nous divertir. Lors de la cérémonie des Game Awards 2021,Si les informations, comme la date de sortie, de cette version sont pour le moment inexistantes, les développeurs ont toutefois expliqué qu'il s'agissait d'une version indépendante.. Selon leurs mots, cette expérience « vous placera, ainsi que nos vaisseaux spatiaux suspects, au cœur du Skeld, avec tous les mécanismes de base du travail d'équipe et de la trahison que vous connaissez et aimez. »Les détails liés au gameplay seront également partagés dans les semaines à venir, mais cette version en réalité virtuelle pourrait apporter encore plus d'amusement et de situations cocasses que celle à laquelle nous sommes habitués à jouer.En attendant, nous rappelons qu'reste jouable sur PC, Nintendo Switch et les appareils iOS. Il arrive ce 14 décembre sur Xbox et PlayStation