Among Us partage sa date de sortie sur PlayStation et Xbox

Quand sortira Among Us sur PS4/PS5 ?

Quand sortira Among Us sur Xbox One et Series ?

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Bien que la hype soit retombée,et reste, naturellement, très amusant en jouant avec les bonnes personnes. Si Innersloth fait en sorte d'ajouter du contenu, le studio a également fait en sorte qu'un maximum de joueurs puissent accéder au titre. Initialement disponible sur mobiles et PC, Among Us s'est ensuite rendu disponible sur Nintendo Switch, en fin d'année 2020.Sony a annoncé une bonne nouvelle ce 21 octobre, en précisant, enfin,sur ses plateformes. Comme prévu, le titre arrivera en décembre 2021, le 14 de ce mois pour être plus précis. De ce fait, l'attente n'est plus très longue.Sur Xbox, que ce soit sur Xbox One ou Series,, soit le mardi 14 décembre. Ce qui est logique étant donné que le cross-play est activé. De ce fait, vous pourrez dorénavant jouer sans problème avec vos amis, puisque(PC, PlayStation, Xbox, Switch et mobiles).Si vous n'avez jamais joué à, sachez qu'il s'agit d'un jeu dans lequel entre 4 et 15 joueurs sont plongés sur une carte avec quelques objectifs à remplir. Une fois qu'ils sont tous remplis, les crewmates, ainsi sont-ils nommés, gagnent la partie. Cependant, des imposteurs, ayant la possibilité de tuer les crewmates, viendront mettre des bâtons dans les roues. Il faudra donc se montrer attentif et tenter de découvrir qui sont les traitres dans le groupe.