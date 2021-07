Among Us se dote d'une semaine gratuite sur Nintendo Switch

Instant Gaming vous le propose encore moins cher

Sus out impostors in the full version of #AmongUs, available for #NintendoSwitchOnline members to try from 7/21 10 AM PT—7/27, 11:59 PM PT!



Among Us will also be available to purchase for 30% off from 7/21, 10 AM PT—8/1, 11:59 PM PT!



Pre download here: https://t.co/uJ7FrqPNZd pic.twitter.com/br3kWJijnJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 19, 2021

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Bien que le titre d'soit disponible depuis le mois de décembre 2020 sur, la société nipponne a annoncé sur les réseaux sociaux queToutefois,, car il s'agit de la sélection des jeux d'essai proposés par. L'abonnement au Switch Online est à un prix assez dérisoire puisqu'il est proposé, en France, à 20 euros l'année, et vous permet d'accéder à plusieurs playlists de jeux. Notez que notre partenaireAfin de conclure cette information par une bonne nouvelle, Among Us sera, à partir du 21 juillet et ce jusqu'au 1août, disponible à un prix plus bas que d'habitude, puisqu'il sera proposé avec une réduction de 30 %, soit environ 3,50 euros.Pour rappel, Among Us est toujours prévu pour une sortie sur consoles Xbox et PlayStation plus tard dans l'année, sans d'autres indications. Une nouvelle carte et un nouveau mode sont également en préparation