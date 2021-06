Among US : MàJ du 15 juin, lobbies plus grands, nouvelles couleurs, tous les détails

Amélioration du style artistique.

Six nouvelles couleurs : brun clair (tan), gris, banane, marron et corail.

Nouvel écran de meeting, indiquant qui a été tué durant le round.

Ajout de la possibilité de klaxonner sur Airship.

Corrections de bugs La boutique fonctionne de nouveau dans plusieurs langues. Le son « WEEEEH » est de nouveau joué correctement avec l'animation du skin Right Hand Man. L'icône Kick/Ban sera toujours visible à l'écran si reste ouvert à la fin du vote. Correction de traductions. Il est plus facile de changer le type de tchat. Les joueurs arrêteront de bouger lors des meetings.



Innersloth a expliqué, il y a quelques jours, qu'. C'est donc sans surprise que les joueurs ont vu débarquer un patch dans la soirée de ce mardi, appliquant plusieurs nouveautés tout en corrigeant quelques bugs. Même si elle n'est pas majeure, le fait de pouvoir jouer à 15 dans la même partie devrait ravir une partie des joueurs. De ce fait, pour différencier ces cinq nouvelles têtes, plusieurs couleurs ont été introduites.Vous pouvez retrouver ci-dessous le patch notes complet et les détails de la mise à jour d'Among US du 15 juin.Pour rappel, d'autres mises à jour arriveront ces prochaines semaines sur, étant donné qu'une cinquième carte a récemment été teasée par les développeurs, tout comme un mode cache-cache. Vous pouvez retrouver de plus amples informations ici . Le jeu arrivera également sur PS4/PS5 et Xbox One/Series dans les semaines à venir.