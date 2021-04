Among Us : MàJ du 12 avril, tous les détails de la mise à jour

MàJ Among Us 12 avril Amélioration de la connexion au compte.

Plusieurs utilisateurs peuvent désormais se connecter sur le même appareil.

Les skins manquant au Airship Bundle ne le sont plus.

Mise à jour graphique des textes.

Entrer une mauvaise date de naissance ne fait plus échouer l'initialisation du compte.

Le menu de sabotage ne remplacera plus la mini-carte pour les imposteurs.

L'affichage du nom des salles est plus cohérent sur la carte.

La tâche vous demandant de développer des photos ne se termine plus instantanément.

Le sabotage des communications peut maintenant être réparé les imposteurs et les fantômes.

Corrections d'autres bugs.

Deux semaines après l'arrivée de la nouvelle carte et du système de compte , ce dernier étant au cœur de nombreux problèmes, Innersloth publie un correctif lequel a pour objectif de résoudre de nombreux bugs. Aucun changement majeur ni ajout ne sont toutefois à mentionner. L'expérience devrait cependant être meilleure, notamment au niveau des comptes.Vous pouvez retrouver ci-dessous le patch notes de la mise à jour de ce 12 avril sur Among Us.Cette mise à jour est d'ores et déjà disponible sur les différentes plateformes et doit être téléchargée pour jouer à Among Us