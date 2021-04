Créer un compte sur Among Us

Cliquer sur « Account » en haut à gauche de l'écran.

Cliquez sur « Sign In ».

Appuyez sur « OK » lorsqu'il vous est demandé si vous souhaitez créer un compte.

Changer son nom sur Among Us

Signaler les comportements inappropriés. Les rapports étant lus par des personnes, il est conseillé d'apporter le plus de précisions possibles concernant le signalement et ne pas en abuser.

Accéder au chat gratuit.

Suite au déploiement de la mise à jour majeure du 31 décembre, plusieurs nouveautés sont arrivées dans Among Us. En plus de la nouvelle carte, Airship, les joueurs ont désormais la possibilité de se. Bien que la fonctionnalité n'arrive pour le moment que dans une forme simplifiée, elle permet tout de même plusieurs choses. Nous vous proposons un petit retour sur laQuelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez à, vous allez maintenant voir apparaître, en haut à gauche de votre écran, une petite case « Account », sur laquelle il va bien évidemment falloir cliquer. Ici, vous pourrez profiter d'un pseudo aléatoire, ou vous connecter de façon très élémentaire, en appuyant sur « Sign In ». Un message s'affichera alors, vous demandant si vous souhaitez créer un compte. Il suffit d'accepter pour vous connecter. Si vous souhaitez vous déconnecter, vous n'avez qu'à cliquer sur « Log Out ».En bref, voici ce qu'il faut faire :Lavous propose plusieurs fonctionnalités qui se débloquent après s'être connecté, dont le. En effet, vous ne pourrez dorénavant plus le changer si vous ne vous êtes pas connecté.Après avoir suivi les étapes listées ci-dessus, vous pourrez donclibrement, comme bon vous semble, sachant que pour le moment il est possible que deux joueurs aient le même nom. Attention, un seul et unique compte ne peut être créé par appareil pour le moment, mais Innersloth prévoit de changer cela.Grâce à la création d'un compte, vous pourrez également :Comme nous l'avons déjà mentionné, le système de compte reste pour le moment minimaliste, mais le studio ajoutera d'autres fonctionnalités dans le futur, comme lier ses comptes (Steam, mobiles et Switch par exemple).