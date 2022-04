Among Us : La version VR n'arriverait pas avant décembre

one week! one week!

Lors de la cérémonie des Game Awards 2021, Innersloth a un peu surpris son monde en annonçant que son jeu multijoueur allait arriver en VR . Si nous n'avons pas eu d'informations précises depuis ni sur les nouveautés de la version normale, nous devrions en avoir assez vite. D'ailleurs, sa date de sortie pourrait avoir fuité, via la base de données de Steam, comme le révèle SteamDB Cependant, il se peut que cette date ne soit pas la bonne, et qu'il s'agisse plutôt d'un « placeholder », une pratique très souvent utilisée pour compléter les bases de données. Avant la date du 13 décembre, il avait, brièvement, été indiqué celle du 10 novembre.Nous en saurons très probablement un peu plus ce 20 avril, au moment du Meta Quest Gaming Showcase, dans lequel Among Us VR fera une apparition, et nous donnera, espérons-le, une fenêtre ou une date de sortie. Rappelons, enfin, que Among Us VR est une version indépendante et ne pourra être jouée qu'en VR, sans cross-play donc. Cela explique pourquoi le portage met plus de temps que sur une console traditionnelle.