Among Us : Comment avoir les skins de Noël gratuitement ?

Débloquer les skins de Noël dans Among Us

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'horloge dans la barre des tâches, généralement en bas à droite de votre écran. Une fois que le menu contextuel sera apparu, cliquez sur « Ajuster la date/l'heure ». Une fenêtre affichant les paramètres Windows « Date et heure » s'ouvrira. Désactivez l'option « Régler l'heure automatiquement ». Cliquez sur le bouton « Modifier » situé en dessous du libellé « Définir une date et une heure manuellement ». Changez la date et l'heure de votre ordinateur au 24 décembre 2018 à 23h59 et cliquez sur « Modifier ». Patientez une minute le temps que votre ordinateur passe automatiquement à la date du 25 décembre 2018 à 00h00. Lancez votre jeu et profitez gratuitement des « Hats », issus de la collection de Noël, lors de la personnalisation (Customize) de votre personnage.

Les skins de Noël sur téléphone ?

Pour iOS

Rendez-vous dans « Réglages », « Général » et « Date et heure ». Désactivez l'option « Réglage automatique ». Définissez la date et l'heure de votre téléphone au 24 décembre 2018 à 23h59. Patientez durant une minute afin que votre téléphone passe à la date du 25 décembre à minuit. Lancez Among Us et jouissez des skins de Noël. Pensez à faire la manipulation inverse pour réactiver l'heure automatique.

Pour Android

Rendez-vous dans « Paramètres », « Paramètres supplémentaires » et « Date et heure ». Désactivez ensuite les options « Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau » et « Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau ». Définissez la date et l'heure de votre téléphone au 24 décembre 2018 à 23h59. Patientez durant une minute afin que votre téléphone passe à la date du 25 décembre à minuit. Jouez à Among Us et profitez de vos nouveaux skins de Noël. Pensez à réaliser les manipulations inverses afin de remettre l'heure automatique.

Comme vous le savez certainement déjà, le titre indépendant, développé par le studio étasunien InnerSloth, est sorti durant le mois de juin 2018, mais ce n'est qu'un peu plus de deux années plus tard que le jeu vidéo d'ambiance de science-fiction multijoueur a littéralement explosé sur la scène vidéoludique, certains des influenceurs les plus populaires du monde le remettant sur le devant de la scène par l'intermédiaire de Twitch et YouTube.Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de la petite pépite, le but du jeu est relativement simple. Le joueur incarne un membre d'équipage d'un vaisseau spatial et devra à tout prix identifier le ou les imposteurs, parmi ses collègues de voyage, qui feront tout pour saboter les différentes tâches techniques à accomplir pour la survie du groupe. Mais afin de se démarquer des autres joueurs, et d'être au centre de l'attention, quoi de mieux que de porter? En effet, une petite astuce vous permet deà quelques mois des fêtes de fin d'année.Rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances en informatique pour réussir les quelques manipulations vous permettant deBien entendu, une fois que vous aurez réalisé l'opération, vous pourrez réactiver le réglage automatique de l'heure de votre ordinateur sans perdre les skins nouvellement débloqués, ils sont désormais en votre possession pour toujours.Si vous jouez à Among Us sur votre téléphone, le processus permettant de débloquer les skins sera vraisemblablement identique.Si vous n'êtes pas satisfait avec ces quelques, les skins d'Halloween peuvent être récupérés d'une manière équivalente : https://gamewave.fr/among-us/among-us-comment-avoir-les-skins-d-halloween-gratuitement/