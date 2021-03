Among Us : La carte Airship tient sa date de sortie

Quand sort Airship sur Among Us ?

Annoncée en fin d'année 2020 lors des Game Awards, lase faisait attendre puisqu'elle devait sortir « au début de l'année », toutefois, avec le travail que les développeurs avaient, cela a pris un peu de retard. Désormais sûrs que cette nouvelle carte est parfaitement jouable, les développeurs, à savoir l'équipe d'Innersloth, viennent deLe rendez-vous est donné pour le. Une mise à jour sera déployée à cette date sur Among Us, permettant de découvrir cette nouvelle carte qui se déroule dans un vaisseau spatial, avec quelques caractéristiques qui lui sont propres.Par exemple, les joueurs pourront choisir entre chaque round où apparaître, et profiteront également de nouvelles tâches, spécialement implantées pour cette quatrième carte qui, au passage, deviendra la plus grande du jeu. Les crewmates et imposteurs devront se livrer une bataille de cache-cache et de bluff sur deux étages, pouvant se déplacer via des plateformes mobiles et des échelles. Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu de tout cela via le trailer d'annonce :De plus, de nouveaux cosmétiques seront disponibles, pour personnaliser les personnages notamment.Innersloth explique par la même occasion que le système de compte, pour faciliter la modération en bannant par exemple les joueurs toxiques, est un processus long à mettre en place. Mais une première ébauche sera lancée en même temps que la mise à jour ce 31 mars. Si tout se passe bien, puisque le studio a employé le conditionnel.Dorénavant, les développeurs se concentreront sur les versions d'autres plateformes, notamment sur les consoles Xbox, étant donné que sa sortie est prévue durant l'été