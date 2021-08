Among Us : InnerSloth tease sa prochaine mise à jour avec deux images mystérieuses

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Il y a deux mois, Innersloth, studio en charge du développement d'Among Us, annonçait qu'une nouvelle mise à jour d'ampleur était prévue . Celle-ci est supposée apporter une nouvelle carte (qui sera la cinquième), un mode de jeu type cache-cache, mais aussi une multitude d'autres choses comme de nouveaux rôles, des succès ou encore de nouveaux skins. Cependant, depuis cette annonce, le studio s'est montré peu loquace.Pour briser ce silence, et rappeler que ces nouveautés étaient toujours d'actualité,. Malheureusement, ces dernières ne sont pas très explicites et il est dur de savoir de quoi il s'agit. La première pourrait se référencer à la nouvelle carte ou un nouveau rôle.Quant à la deuxième, nous pourrions avoir ici affaire à une nouvelle tâche, mais sans certitude.Le studio explique qu'il ne souhaite pas en dire trop sur ces nouveautés tant qu'elles ne sont pas terminées, puisque parfois les choses changent en cours de développement. Néanmoins,. D'ailleurs, la sortie d' Among Us est toujours programmée sur PlayStation et Xbox dans les mois à venir, mais là encore, nous n'avons aucune information précise.