Among Us : InnerSloth dévoile le classement des skins les plus appréciés

We demand a recount. — Xbox (@Xbox) July 26, 2021

Sur le réseau social Twitter, le développeur d'a décidé de lever le voile sur, avec une première place pour le Rouge. À la deuxième position de ce classement, nous retrouvons le Noir, suivi du Blanc en troisième place, ainsi que du Rose en quatrième place.Étonnement, les derniers arrivants proposant de nouvelles variantes de couleur sont les moins aimés, avec une 16e place pour le skin Bordeaux, une 17e place pour le skin Marron, ainsi qu'une dernière place pour le skin Bronze.Suite à ce classement, le géantn'a pas hésité à tweeter en répondant au classement d', ce dernier exigeant un nouveau comptage, se solidarisant aux côtés du haricot Bronze. Suite à cette réponse, le studio d'a répondu avec plaisanterie que les haricots verts avaient tout intérêt à avoir du succès auprès des joueurs lors du lancement du titre sur les consoles Xbox. Pour cause, les skins Citron Vert et Vert ne se placent qu'aux 13e et 14e places.Pour rappel,a annoncé la sortie d' Among Us sur les consoles Xbox et PlayStation pour cette année 2021. Malheureusement, nous n'avons toujours pas de date de parution précise. En revanche, une édition spéciale PlayStation semble prévue , avec quelques bonus dont un skin, un chapeau, et un animal de compagnie Ratchet & Clank.