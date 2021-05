Among Us gratuit sur l'Epic Games Store

Jouez avec 4-10 joueurs en ligne ou via Wi-Fi local et préparez votre vaisseau au décollage, mais ouvrez l'œil (et le bon) car au moins un de vos coéquipiers est en fait un imposteur farouchement déterminé à vous mettre des bâtons dans les roues et à massacrer tout le monde.

Comment récupérer Among Us gratuitement ?

Comment récupérer Among Us gratuitement ?

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Depuis maintenant deux ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, FM, World War Z, Star Wars: Battlefront 2 ou même NBA 2K21 récemment. Pour ce deuxième jeu mystère, nous avons le droit à un succès mondial,Dès ce 27 mai, il est possible de récupérer sans dépenser le moindre sou, sorti en novembre 2018, mais qui n'a fait parler de lui à l'échelle mondiale qu'en fin d'année 2020, notamment grâce à de nombreux créateurs de contenu, qui ont permis de faire découvrir le titre à un plus grand nombre de personnes. Si vous avez toujours voulu y jouer, mais que vous n'aviez jamais franchi le pas, c'est le moment ou jamais de profiter de cette offre.Pour diversifier l'expérience, Innersloth a récemment ajouté une nouvelle carte et permettra, prochainement, de regrouper 15 joueurs par parties. Il est possible que d'autres cartes arrivent ces prochains mois également. En bref,saura vous amuser durant quelques heures, si vous jouez avec vos amis.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès le 27 mai à 17h et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 3 juin pour le réclamer.Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store à cette adresse