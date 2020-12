Obtenir gratuitement le Glitch Pet pour Among Us (Twitch)

Depuis la montée en puissance d', de nombreux joueurs souhaitent récupérer des cosmétiques afin de personnaliser leur petit personnage, ou de récupérer un « Pet », des animaux qui suivent votre personnage. Malheureusement, ces cosmétiques sont payants et de nombreux joueurs ne souhaitent pas dépenser de l'argent pour en récupérer.Il est néanmoins possible d'obtenir gratuitement, via Twitch, sans dépenser le moindre centime. Nous vous expliquons comment faire ci-dessous.Les étapes sont assez simples, puisque nous nous rapprochons des Twitch Drops de Sea of Thieves. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bien souvent, il est demandé de regarder durant un certain temps une chaîne afin de débloquer un ou plusieurs cosmétiques, à condition d'avoir lié ses comptes.Ici, il suffit de suivre durant trente minutes l. Lorsque les trente minutes sont écoulées, vous recevrez votre récompense, à savoir lePour lier son compte, rendez-vous directement dans le jeu, ouvrez les paramètres en cliquant sur le rouage en bas de l'écran, allez dans « Data », puis cliquez sur l'icône Twitch en bas. Vous serez envoyé vers la page pour lier vos comptes. Validez ensuite et retournez en jeu pour cliquer sur « Confirm ». Vos comptes sont maintenant liés. Vous n'avez plus qu'à vous rendre ici pour regarder les Twitch Rivals Among Us pendant 30 minutes.En bref, voici les étapes à suivre :Notez que len'arrivera pas instantanément dans votre inventaire. Il se peut que vous deviez patienter quelques jours tout au plus. N'hésitez pas à consulter le compte Twitter pour être au courant des lives et récupérer ce Pet.Pour rappel, une nouvelle carte sera prochainement introduite , et Innersloth nous donne rendez-vous le 10 décembre pour en savoir plus à son sujet.