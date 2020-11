Among Us : Attention aux sites frauduleux qui proposent des skins gratuits

Faites attention aux sites de skins gratuits d'Among Us

Sorti en 2018, c'est seulement depuis quelques semaines que le jeu d'connaît une popularité sans précédent. De ce fait,, et certains sites n'hésitent pas à proposer quelques skins du jeu, étant donné queNéanmoins,afin de leur faire croire qu'ils peuvent télécharger des skins, et ce gratuitement, via leur page web. C'est le cas dequi disent offrir des skins et animaux de compagnie gratuitement aux joueurs. Cependant, ces derniers n'en voient jamais la couleur, et la méthode d'arnaque de ces sites est simple : proposer ces éléments cosmétiques gratuitement pour une durée soi-disant limitée. Cependant, cette durée limitée est elle aussi fausse puisqu’une fois que l'élément désiré est téléchargé, les joueurs se retrouvent à devoir répondre à plusieurs sondages, ces derniers se succédant pour ensuite afficher un message d'erreur.Les sites internet de ce type ne servent qu'à faire de la publicité, et les sondages/enquêtes se succèderont inlassablement, tant que la personne qui se trouve derrière son écran sera patiente pour répondre à ces derniers en espérant obtenir le skin ou animal de compagnie qu'il ou elle voulait.Un point important à noter est que tous les sites qui prétendent offrir des cosmétiques gratuitement d'Among Us et qui ne sont pas officiels sont tout simplement frauduleux. Beaucoup de ces sites d'enquêtes sont utilisés pour infecter votre ordinateur avec des malware et spyware, et autres logiciels espions ou malveillants.Vous l'aurez compris, si vous êtes un joueur d' Among Us , faites attention aux sites sur lesquels vous allez, surtout si ces derniers vous proposent des skins gratuits. Évitez également les deux sites précédemment cités, à savoiret