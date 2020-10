Among Us est disponible en VR via VRChat

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Depuis quelques semaines, le jeu dedéchaîne les passions et ne cesse d'attirer toujours plus de joueurs, et ce, malgré sa sortie en 2018. De ce fait,, et si un joueur s'est amusé à remodeler les décors entièrement en 3D , une version VR destinée à VRChat a également été créée., les joueurs doivent, dans cette version VR,comme connecter les différents câbles de couleurs entre eux, passer une carte électronique dans un appareil, détruire des astéroïdes avec un missile... mais aussi jouer le rôle du ou des imposteurs. Cependant,qui se trouve directement sur Steam . Une fois la manœuvre effectuée, il suffit simplement de chercher le monde d'Among Us directement sur la page de VRChat. Bien évidemment, être équipé d'un casque VR est recommandé.Pour information, ce dernier ayant déjà construit d'autres mondes, avec l'aide financier de Patreon , et même si tout n'est pas entièrement en 3D, la carte est jouable dans sa totalité.