Among Us arrive dans le Xbox Game Pass

Lors des Game Awards, nous avons pu avoir un premier aperçu de la nouvelle carte d'Among Us, Airship, mais nous aurions aimé en voir un peu plus. Cependant, ce n'est pas la seule annonce qui concernait le jeu d'Innersloth, puisque nous avons également appris qu'il allaitQu'est-ce que cela veut dire ? Tout simplement que tous les abonnés au programme de Microsoft dédié au PC pourront y jouer gratuitement. Il fera son arrivée dans le catalogue PC dès le 17 décembre prochain. Une excellente nouvelle donc,Si jamais vous ne connaissez pas le principe d' Among Us , sachez que le but est relativement simple. Plusieurs joueurs, entre 4 et 10, se retrouvent sur une carte avec parmi eux un ou plusieurs imposteurs. Les crewmates devront tenter de s'échapper en réalisant diverses tasks sans se faire tuer, alors que les imposteurs doivent les éliminer et saboter leur plan pour remporter la partie. Un jeu particulièrement amusant lorsque nous jouons entre amis.Ces prochains jours, d'autres jeux tels que The Elder Scrolls V: Skyrim et My Friend Pedro seront également ajoutés.