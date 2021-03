Among Us ajoute un chat rapide (Quickchat)

hey Crewmates, small feature



we've just added Quickchat (v 2021.2.21) - this is an easier, faster and safer option to play if you're using text chat! more info in game.



i know u're waiting for the big update news too. the ball is rolling, promise i'll get u more info soon! pic.twitter.com/16ZDIwmWGt — Among Us still working on bug fixes!! (@AmongUsGame) March 5, 2021

Among Us est un jeu où la communication est très importante. Que ce soit pour se défendre des accusations à son encontre ou bien pour apporter des preuves sur l'imposteur, il faut parler. Cependant, il peut, parfois, être difficile de communiquer facilement ou simplement, notamment lorsque nous jouons avec des inconnus.De ce fait,. Le principe est relativement simple, puisqu'une roue apparaîtra et le joueur pourra choisir ce qu'il souhaite dire ou faire plus rapidement et simplement, notamment sur console et mobiles. Les développeurs mettent également en avant le fait qu'il s'agit d'une façon de communiquer plus sûre, où la toxicité sera réduite.Notez que les joueurs peuvent dorénavant choisir deux modes dans les paramètres (dans l'onglet « Data) :. Pour y accéder en jeu, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton en bas à droite de votre écran lors des réunions. Voici un aperçu de ce qui attend les joueurs utilisant ce chat rapide :Pour rappel, les joueurs d' Among Us accueilleront prochainement une mise à jour majeure, laquelle ajoute une nouvelle carte, Airship. Le titre arrivera également sur les consoles Xbox cette année