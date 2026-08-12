Nintendo Switch : Un jeu payé jusqu'à 60 € devient totalement injouable du jour au lendemain

Les joueurs Nintendo Switch ayant acheté Aliens: Fireteam Elite ne peuvent plus y jouer. La version cloud du jeu a été définitivement débranchée, relançant le vaste débat sur la préservation des œuvres vidéoludiques et la propriété réelle des titres achetés en version dématérialisée.

Les possesseurs de la version cloud d'Aliens: Fireteam Elite sur Nintendo Switch viennent de faire les frais d'une réalité amère du jeu vidéo moderne. Le titre est désormais totalement inaccessible, ses serveurs ayant été définitivement fermés.

Un investissement parti en fumée

Alors que Cold Iron Studios s'apprête à lancer la suite de son jeu de tir coopératif d'ici la fin du mois, la première itération n'est plus qu'un lointain souvenir sur la console hybride de Nintendo. Sorti initialement en 2021 sur PC, PlayStation et Xbox, le jeu avait eu droit à une version cloud sur Switch en 2023. Les joueurs devaient alors débourser près de trente euros pour l'édition standard, et soixante euros pour l'édition ultime.









Aujourd'hui, cet argent semble perdu. Le jeu a d'abord été retiré de la boutique en ligne de Nintendo, accompagné d'un avertissement indiquant que les serveurs de streaming fermeraient en août. La Switch disposant d'une puissance matérielle inférieure à ses concurrentes, le cloud gaming était la seule solution pour faire tourner ce titre exigeant. Cette fermeture soudaine prive donc les acheteurs de leur bien, soulevant de graves inquiétudes quant à la préservation des jeux vidéo et aux limites du tout dématérialisé.

Le spectre de Google Stadia plane toujours

Aliens: Fireteam Elite est loin d'être un cas isolé sur la machine de Nintendo. De nombreux jeux à gros budget ont adopté ce format cloud pour contourner les limitations techniques de la console. C'est le cas de Hitman 3, A Plague Tale: Requiem, Marvel's Guardians of the Galaxy ou encore plusieurs épisodes de la saga Resident Evil. Si le modèle séduit par l'absence de téléchargement, ses défauts sont désormais criants.

Le plus grand échec de ce modèle reste sans doute Google Stadia, fermé en janvier 2023. Malgré une technologie saluée pour sa qualité, le manque d'intérêt du public a eu raison du service. Toutefois, Google avait pris le soin de rembourser les joueurs, tandis que des éditeurs comme Ubisoft permettaient le transfert des licences vers leurs propres plateformes. Une courtoisie dont ne bénéficient manifestement pas les joueurs Switch d'Aliens: Fireteam Elite.

L'avenir incertain du jeu en streaming

Malgré ces déconvenues, l'industrie continue d'investir massivement dans le cloud gaming. Des services comme le Xbox Game Pass, le PlayStation Plus ou Amazon Luna maintiennent cette technologie en vie. XBOX teste même actuellement une formule gratuite financée par la publicité, permettant de jouer à des titres déjà achetés lors de sessions limitées à une heure.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

L'optimisme reste de mise chez certains grands patrons de l'industrie. Strauss Zelnick, le directeur général de Take-Two Interactive, s'est récemment exprimé sur le potentiel de cette technologie. « Le cloud streaming pourrait transformer des appareils qui n'étaient pas conçus pour le jeu en véritables machines de divertissement. »

Reste à savoir si les joueurs accepteront de continuer à investir dans des bibliothèques virtuelles éphémères, sachant que l'accès à leurs jeux favoris peut leur être retiré du jour au lendemain sans la moindre compensation financière.