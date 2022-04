Aliens: Fireteam Elite : La saison 3, Lancer, est disponible

"Season 3: Lancer" is now live! This free update includes:

✔️ New Class Kit - Lancer

✔️ New Loadout Presets Feature

✔️ New Weapons & Perks

✔️ New Challenge Cards & Cosmetics



Update now and take the fight back to the Xenos! pic.twitter.com/hdkqFHMn95 — Aliens: Fireteam Elite (@AliensFireteamE) April 19, 2022

Édition Standard → 22,14 € au lieu de 39,99 €, soit 45 % de réduction.

→ au lieu de 39,99 €, soit 45 % de réduction. Édition Deluxe → 29,99 € au lieu de 69,99 €, soit 57 % de réduction.

Disponible depuis le mois d'août,, manque de contenu intéressant. C'est pourquoi les développeurs avaient l'intention d'apporter de nouvelles choses, par le biais de mises à jour saisonnières, pour agrémenter le jeu de tir coopératif de contenu inédit et surtout intéressant. Après deux premières saisons moyennes, la troisième pourrait bien être la bonne.Dénommée Lancer, et d'ores et déjà disponible,une classe lourde permettant d'augmenter les dégâts de son arme tout en supprimant le besoin de recharger. En contrepartie, ses déplacements seront moins rapides. Il s'agit d'une classe idéale pour venir compléter une équipe ayant besoin d'une couverture.Pour le reste, nous pouvons mentionner divers nouveaux items et perks, mais aussi des challenges, sans oublier des skins, pour personnaliser les armes et les personnages. Pour ce qui est d'un nouveau mode,. Notez que cette mise à jour, qui est gratuite,, ce qui est la meilleure performance du jeu depuis octobre 2021.reste disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox One. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC, dans différentes éditions :