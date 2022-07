Aliens: Fireteam Elite : La Saison 4 est disponible et apporte son lot de nouveautés

18 nouveaux cosmétiques (skins, accessoires de tête, peintures et tickets pour les armes).

4 nouvelles émotes.

3 cartes défi aléatoires.

3 consommables aléatoires.

1 pack bonus de Crédits de Réquisition et de Titres de Rép.

Édition Standard → 26,99 € au lieu de 39,99 €, soit 33 % de réduction.

→ au lieu de 39,99 €, soit 33 % de réduction. Édition Deluxe → 29,99 € au lieu de 69,99 €, soit 57 % de réduction.

Aliens: Fireteam Elite, le jeu de tir coopératif, prenant place dans l'univers Alien, qui est développé et édité par Cold Iron Studios LLC, est arrivé sur la plupart des plateformes de jeu, en août 2021. Depuis son lancement officiel, les développeurs travaillent sur le titre afin d'apporter de nouveaux contenus. D'ailleurs, la Saison 4: Prestige est désormais disponible sur Aliens: Fireteam Elite.Lancée il y a peu de temps, cette nouvelle saison apporteau jeu. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi découvrir, ajoutant 100 rangs de Prestige, à débloquer après avoir atteint le niveau 20. De plus, un nouveaua été implanté. Celui-ci se nomme « Restock Turrets ». Par ailleurs,ont été ajoutées ainsi que le, entre autres.Finalement, les joueurs et les joueuses possédant l'édition Deluxe ou le Pass Endeavor d'Aliens: Fireteam Elite peuvent récupérer le pack Frontière Freelancer, comprenant les éléments suivants :Pour l'occasion, Cold Iron Studios LLC a, récemment, partagé une vidéo présentant les nouveautés de la Saison 4: Prestige d'Aliens: Fireteam Elite.Rappelons que l'extension « Pathogen » doit, quant à elle, arriver le 30 août prochain, sur toutes les plateformes de jeu concernées. Notez qu'il s'agit d'un contenu additionnel payant. D'ailleurs, nous connaissons déjà le contenu de cette extension, et nous vous en parlions dans un article dédié est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC, dans différentes éditions :