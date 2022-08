Aliens: Fireteam Elite : Une nouvelle vidéo présente l'extension Pathogen

Un nouveau trailer pour l'extension Pathogen d'Aliens: Fireteam Elite

PC Édition Standard → 15,99 € au lieu de 39,99 €, soit 60 % de réduction. Édition Deluxe → 29,99 € au lieu de 69,99 €, soit 57 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 34,97 € au lieu de 39,99 €, soit 13 % de réduction. Édition Deluxe → 67,87 € au lieu de 69,99 €, soit 3 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Aliens: Fireteam Elite est sur le point d'accueillir l'extension payante, nommée Pathogen. En effet, ce contenu additionnel doit arriver à la fin de ce mois d'août, et plus précisément le 30, sur le soft de Cold Iron Studios, et ce sur toutes les plateformes de jeu concernées. D'ailleurs,présentant ladite extension a été partagé lors du Future Games Show de la gamescom 2022.Ainsi, cette vidéo présenteapportées par Pathogen : en acquérant cette extension, les joueurs et les joueuses pourront découvrir, dont l'U1A2 GL Convention, la SMG 61 Jaipur Submachine Gun et l'2B1 Vajra. Ils auront également la possibilité d'explorer, via. Évidemment, ces zones seront peuplées de nombreux ennemis, dont un boss Xenomorph.Finalement, Pathogen introduiraetau titre. Rappelons aussi qu'un mode de difficulté Hardcore sera également introduit à ce moment-là, grâce à une mise à jour gratuite. Ainsi, tous les joueurs et toutes les joueuses désirant plus de challenge pourront en profiter.Sachez que nous avons avions détaillé le contenu de l'extension Pathogen d'Aliens: Fireteam Elite, dans un article dédié et récapitulatif , ayant récemment accueilli la Saison 4 , reste disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox One. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC et Xbox, dans différentes éditions :