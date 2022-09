Google Stadia ferme ses portes après 2 ans après

Stadia players, find an important update on Stadia here: https://t.co/IIFRYiIYUu — Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) September 29, 2022

Le cloud gaming est aujourd'hui une pratique intégrée chez de nombreux acteurs de l'industrie. Le fait de « streamer » des jeux depuis n'importe quel appareil via Internet et de pouvoir y jouer chez soi est aujourd'huiQu'il s'agisse de, nous ne comptons plus les fabricants qui se lancent dans ce marché ces dernières années. Parmi les initiateurs de cette nouvelle façon de profiter de nos jeux, il y a un acteur que nous n'associons pas forcément avec ce secteur, Google.Si le concept était sur la table de nombreux constructeurs depuis longtemps,à inaugurer le principe pour le grand public. La sortie de cette « console sans machine » fait son effet en novembre 2019. Mais le projet est en réalité plus perçu comme une curiosité que comme une alternative sérieuse aux géants Microsoft, Sony ou Nintendo.Faute d'historique dans le milieu du jeu vidéo, le support de Google peine à se trouver une clientèle. Il était jumelé avec. Paradoxalement, les services lancés ultérieurement par d'autres acteurs, traditionnellement ancrés dans l'industrie, connaissent un succès manifeste., mais cela se fera sans Stadia. La question demeure ouverte pour un autre acteur similaire : Amazon Luna. Le service du géant de la livraison n'est disponible que depuis mars 2021 aux États-Unis, sans date de sortie annoncée pour le reste du monde. Difficile de se prononcer sur son succès pour l'instant.. Les détenteurs de Stadia et de jeux sur la plateforme seront remboursés via les stores Google et Stadia à l'horizon de la date de fermeture.