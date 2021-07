Aliens: Fireteam Elite dévoile 15 minutes de gameplay

il est possible de l'acquérir à moindre coût via notre partenaire Instant Gaming

Attendu pour le 24 août 2021 sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC,auprès de Game Informer quelques semaines avant sa parution. Le jeu de tir à la troisième personne plongera les joueurs dans l'univers des films Alien, et permettra de jouer en coopération afin de tuer ces horribles créatures.Dans les nouvelles images, nous y voyons deêtre tués, ainsi qu'un arsenal d'armes assez impressionnant dont des fusils d'assaut, des mitrailleuses, et même un mini-gun. De plus, les différentes classes sont partiellement présentées, et détaillent ce qu'elles apporteront au gameplay d'Bien que le jeu sera jouable en coopération, il ne sera malheureusement pas cross-play et ne permettra pas aux joueurs d'autres plateformes de jouer ensemble. Néanmoins, Cold Iron a tout de même indiqué qu'il sera cross-gen, ce qui signifie que les joueurs PlayStation pourront jouer ensemble, et les joueurs Xbox également.Pour rappel, la sortie d'est prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le mardi 24 août 2021.