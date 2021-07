Aliens: Fireteam Elite est-il cross-play ?

Annoncé au début de l'année 2021,est un jeu de tir coopératif trouvant sa place dans l'univers Alien, créé par Ridley Scott, comme son nom l'indique. Nous nous retrouvons plus précisément 23 ans après les événements de la trilogie originale, alors que nous incarnons un Colonial Marine stationné sur l’USS Endeavor. Pour arriver à leurs fins et vaincre les nombreuses menaces, les joueurs auront la possibilité de choisir une classe parmi cinq, tout en ayant accès à une trentaine d'armes et 70 accessoires afin de les personnaliser.En bref, nous retrouvons tous les composants des jeux de tir coopératifs, mais le, permettant à n'importe quel joueur de lancer une partie avec ses amis, sans distinction de plateforme, sera-t-il de la partie ?Ne tournons pas autour du pot, la réponse est non. Cold Iron, le studio de développement du jeu, n'a pour le moment pas l'intention de rendre disponible la fonctionnalité, pourtant très demandée et parfois nécessaire pour que ce genre de jeux subsistent.Cependant, tout n'est pas négatif, puisque le studio explique que. C'est-à-dire qu'il sera possible de jouer entre PS4/PS5 d'un côté et Xbox One/Series de l'autre. Malheureusement, le mélange des joueurs s'arrête ici, et PlayStation, Xbox et PC ne pourront pas se rejoindre. Il est toutefois possible que learrive par la suite dans, une fois le jeu sorti, mais rien n'est sûr.Pour rappel, la sortie d', qui s'appelait Aliens: Fireteam lors de son annonce, est prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le mardi 24 août 2021. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies,