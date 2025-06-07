Ahoy, un jeu de batailles navales multijoueur, lance son Kickstarter

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 juin 2025 à 23h19
Marre de Sea of Thieves ? Déçu par Skull and Bones ? Vous trouverez peut-être votre bonheur dans Ahoy, un jeu multijoueur qui met en avant les batailles navales.
Ahoy, un jeu de batailles navales multijoueur, lance son Kickstarter
À l'occasion de Future Games Show, un événement qui met surtout en avant les productions avec des budgets plus restreints, nous avons pu avoir un nouvel aperçu d'Ahoy, un jeu multijoueur qui verra des bateaux s'affronter à l'ère de la piraterie. De quoi, peut-être, susciter l'attention des amateurs de Sea of Thieves ou ceux qui ont pu être déçu par Skull and Bones, surtout.

À l'abordage d'Ahoy

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Le concept du jeu est relativement simple : nous nous retrouvons plongés en 1780, à la fin de l'âge d'or de la piraterie, et partons dans les Caraïbes pour combattre les autres navires, échanger des ressources et dominer les eaux.
Plongez dans le monde palpitant d'Ahoy, un jeu d'aventure navale immersif qui se déroule à l'époque historique de la fin du XVIIIe siècle dans les Caraïbes. Le jeu promet une expérience riche, où les décisions du joueur façonnent la narration et influencent le destin du Nouveau Monde. Préparez-vous à vivre une histoire captivante sur la liberté, le courage et l'appel inflexible de la mer.
Annoncé en 2023, le titre a montré une bande-annonce qui à le mérite d'attirer, bien qu'elle ne possède pas de gameplay.

Miniature vidéo

Lancement de la campagne Kickstarter

Toutefois, les choses pourraient s'accélérer, puisque dans la foulée de sa nouvelle bande-annonce, Ahoy a lancé sa campagne Kickstarter, qui durera un mois et a pour objectif de lever 95 000 euros, ce qui permettrait aux développeurs d'avancer dans le développement. Son lancement est d'ailleurs une réussite, avec une centaine de participants en quelques minutes.

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Ahoy veut miser sur l'authenticité de l'époque, que ce soit au niveau des navires, fidèlement reproduit, que des combats, qui posséderont les mécanismes utilisés lors de cette période. Vous pouvez soutenir le projet en l'ajoutant à votre liste de souhaits, ou en participant au financement via Kickstarter.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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