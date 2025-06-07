Ahoy, un jeu de batailles navales multijoueur, lance son Kickstarter



le 07 juin 2025 à 23h19 Publié par Corentin Rimbert le 07 juin 2025 à 23h19

Marre de Sea of Thieves ? Déçu par Skull and Bones ? Vous trouverez peut-être votre bonheur dans Ahoy, un jeu multijoueur qui met en avant les batailles navales.