Roadmap d'Age of Empires IV jusqu'en juillet 2022

Saison 1

Saison 2

Édition Standard → 33,59 € au lieu de 59,99 €, soit 44 % de réduction.

→ au lieu de 59,99 €, soit 44 % de réduction. Édition Deluxe → 43,49 € au lieu de 79,99 €, soit 46 % de réduction.

Nous savions déjà que plusieurs mises à jour majeures allaient arriver en ce début d'année dans Age of Empires IV, une fois que les différents soucis rencontrés par les joueurs allaient être corrigés, et divers équilibrages apportés. C'est plus ou moins chose faite, du coup, avec de légères modifications.Initialement, nous aurions dû avoir des mises à jour saisonnières portant le nom de la saison en cours (hiver, printemps, été, automne). Cependant,, pour qu'il n'y ait aucun décalage, selon l'hémisphère. De fait, le studio a annoncé une grande partie du contenu des deux premières saisons, qui arriveront très vite sur le jeu.Pour cette première saison, nous n'aurons pas de nouveautés majeures,. Cette dernière durera environ trois mois et permettra aux joueurs souhaitant de la compétitivité d'affronter les meilleurs. Les moddeurs pourront également, grâce à cette mise à jour, montrer leur talent à la communauté, puisque le support de mod sera actif.Pour le reste, nous pouvons mentionner une amélioration pour les raccourcis, permettant de les personnaliser encore plus (en version bêta). De nombreuses corrections de bugs seront également au programme de cette première mise à jour majeure, qui arrivera très prochainement.Pour la saison 2,. D'ailleurs, un système de vote pour les cartes sera intégré. Les joueurs auront également la possibilité de choisir leur couleur, une demande qui a été assez forte de la part de la communauté depuis le lancement du jeu.Bien évidemment, ces points seront accompagnés par d'autres choses, que n'ont pas encore dévoilées les développeurs. Après juillet 2022, d'autres saisons seront introduites, apportant, elles aussi, du contenu inédit et plusieurs améliorations. Comme ses ainés, Age of Empires IV sera soutenu sur le long terme.