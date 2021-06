Age of Empires IV partage sa date de sortie et de nouvelles images

Quand sort Age of Empires IV ?

Même si nous savions qu'arriverait en cette fin d'année, nous n'attendions pas forcément à ce que la date de sortie soit annoncée lors de la conférence de Microsoft et Bethesda. Cette annonce a eu lieu suite à une belle présentation du titre, lors de la conférence de Microsoft et Bethesda. Deux nouvelles civilisations ont aussi été présentées, qui viendront s'ajouter à celles que nous connaissions déjà, à savoir les Anglais, les Mongols, les Chinois et le Sultanat de Delhi. La première se concentre essentiellement sur la technologie et aura des archers et des cavaliers à dos de chameau, tandis que pour la seconde, le commerce sera un point fort et pourra vous être utile en fin de partie. Pour finir, les affrontements entre navires ont aussi été un point important du trailer. Age of Empires IV arrivera donc sur PC, via Steam et Windows 10, et le Xbox Game Pass dès le 28 octobre 2021.