Age of Empires IV : Les saisons classées, fonctionnement et explication

En ce mois d'avril 2022, Age of Empires IV accueille sa première mise à jour majeure. Celle-ci introduit plusieurs fonctionnalités importantes, dont les saisons classées. Petit récapitulatif de tout ce qu'elles apportent et leur fonctionnement.Comme vous devez le savoir, si vous êtes un habitué des jeux compétitifs,. Pour Age of Empires IV, le principe est le même. Selon les mots des développeurs, les saisons sont « une nouvelle façon de progresser et de débloquer des récompenses ».Côté compétitif,, allant du Bronze au « Conqueror », chacun étant divisé en trois paliers. Vous devrez donc progresser, en partant du bas de l'échelle, pour atteindre les rangs les plus prestigieux. Pour cela,s. En fonction de vos performances, vous gagnerez ou perdrez des points, ce qui vous oblige à performer sur le long terme.Côté récompenses,. Cependant, il existe d'autres façons de gagner des récompenses, grâce aux événements saisonniers. Vous aurez quelques défis à relever, pas bien difficiles en général, pour débloquer quelques cosmétiques supplémentaires. Enfin, pour encourager la communauté à s'impliquer dans la partie compétitive d'Age of Empires IV, les développeurs ont mis en place des récompenses de connexion.Pour vous aider vers la victoire et la gloire, n'hésitez pas à consulter notre tier list des meilleures civilisations d'Age of Empires IV Notez que les informations présentes ci-dessus sont celles communiquées par les développeurs à l'occasion de la sortie de la saison 1. Si certains points évoluent, nous mettrons à jour cet article.