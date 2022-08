Age of Empires IV jouable gratuitement pendant quelques jours

Week-end gratuit pour Age of Empires IV

Les développeurs d' Age of Empires IV ont récemment dévoilé qu'une mise à jour importante sera déployée en octobre, dans le cadre du premier anniversaire du jeu de stratégie. En plus du contenu plus ou moins habituel, deux nouvelles civilisations seront introduites , les premières depuis le lancement du jeu en octobre 2021.Mais pour permettre à un plus large public de se lancer dans l'expérience la plus poussée de la franchise,. Il vous suffit de vous rendre sur la page Steam ou Microsoft Store du jeu, et de le télécharger. Vous aurez bien évidemment accès à tout le contenu et pourrez retrouver votre progression par la suite, si vous vous décidez à l'acheter. Durant cette période, notez que le jeu profitera d'une réduction de 50 %, le passant à 24,99 €.Il s'agit donc du moment idéal pour faire ses premiers pas dans Age of Empires IV, qui est déjà très complet, mais le sera encore plus en octobre, à l'occasion de la mise à jour anniversaire.