Age of Empires IV annoncé sur Xbox

Un an après l'arrivée d' Age of Empires IV sur PC, la franchise va passer un nouveau cap. Durant un événement spécial, pour les 25 ans, plusieurs annonces ont été faites, dont une qui ne manquera pas de retenir l'attention des joueurs évoluant sur les consoles Xbox :La licence de stratégie était, jusqu'à maintenant, une exclusivité PC, mais tout indiquait que les développeurs, World's Edge, souhaitaient étendre la disponibilité d'Age of Empires, notamment avec des propos allant dans le sens d'un portage, mais aussi des tests effectués ces derniers mois. Ainsi,La sortie du premier se fera dès le début de l'année, le 31 janvier.. Naturellement, les deux titres rejoindront le Xbox Game Pass.Pour cette version consoles, les joueurs doivent s'attendre à une interface retravaillée, pour être plus intuitive à la manette, et de nombreuses améliorations. Si vous n'avez jamais joué à la franchise, pas de panique, des tutoriels précis seront proposés, que ce soit pour comprendre les mécaniques ou le gameplay.En parallèle,. Deux nouvelles civilisations viennent également se joindre à la bataille, les Ottomans et les Maliens. Ces dernières viendront, sans aucun doute, bouleverser la tier list des meilleures civilisations d'Age of Empires IV