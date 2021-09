Age of Empires 4 : Les configurations PC

Configurations PC d'Age of Empires 4

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64bit

→ Windows 10 64bit Processeur → Intel Core i5-6300U ou AMD Ryzen 5 2400G

→ Intel Core i5-6300U ou AMD Ryzen 5 2400G Mémoire vive → 8 Go de mémoire

→ 8 Go de mémoire Carte graphique → Intel HD 520 ou AMD Radeon RX Vega 11

→ Intel HD 520 ou AMD Radeon RX Vega 11 DirectX → Version 12

→ Version 12 Espace disque → 50 Go d'espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64bit

→ Windows 10 64bit Processeur → 3.6 GHz 6-core (Intel i5) ou AMD Ryzen 5 1600

→ 3.6 GHz 6-core (Intel i5) ou AMD Ryzen 5 1600 Mémoire vive → 16 GB de mémoire

→ 16 GB de mémoire Carte graphique → Nvidia GeForce 970 GPU ou AMD Radeon RX 570 GPU avec 4Go de VRAM

→ Nvidia GeForce 970 GPU ou AMD Radeon RX 570 GPU avec 4Go de VRAM DirectX → Version 12

→ Version 12 Espace disque → 50 GB d'espace disque disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À quelques semaines de son grand lancement et en pleine phase de test,. Contrairement aux apparences et aux croyances, il faudra un assez bon PC, ou plutôt processeur, pour profiter convenablement de cette nouvelle itération, qui est attendue par toute une communauté.Même sine devraient pas trop poser de problème, elles peuvent paraître élevées, notamment au niveau du processeur. Concernant les demandes pour la carte graphique, elles sont tout à fait abordables. Il faudra en revanche au moins 50 Go d'espace libre sur votre disque dur.Pour rappel, moult nouveautés et améliorations sont à attendre dans cet opus, avec, par exemple, de nouvelles civilisations ou encore des batailles navales réalistes et stratégiques. La sortie d'est programmée pour ce 28 octobre 2021, uniquement sur PC, par le biais de Steam et du Windows Store.