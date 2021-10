Age of Empires 4 : Heure de sortie en France

À quelle heure sort Age of Empires 4 ?

Édition Standard → 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction.

→ au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction. Édition Deluxe → 55,49 € au lieu de 79,99 €, soit 31 % de réduction.

Après une interminable attente,est sur le point d'atterrir sur PC. À la suite de nombreux tests, les développeurs ont jugé que le jeu était enfin prêt à sortir, pour contenter les centaines de milliers de joueurs à travers le monde. Ce nouvel opus, plus grand et ambitieux que ses prédécesseurs, arrive avec une pléthore de nouveautés, et les plus impatients se demandent à partir de quelle heure ils pourront les découvrir.Pour que chaque joueur puisse se préparer, Microsoft a d'ores et déjà indiqué. Très souvent, les jeux sont disponibles en fin de journée, ce qui augmente l'attente. Ce sera le cas ici, puisqueSi vous vous trouvez dans une autre région, sachez que sur le territoire américain, l'heure de sortie sera à 8h, heure du Pacifique, ou 11h sur la côte est. À l'autre bout du globe, en Australie, Age of Empires 4 sera jouable dans la nuit du 28 au 29 octobre.Lors de sa sortie, le titre proposera huit factions et quatre campagnes distinctes, mais surtout, plusieurs heures de documentaires pour pousser les concepts du jeu et expliquer quelques détails historiques.arrivera, uniquement sur PC, par le biais de Steam et le Microsoft Store, ce 28 octobre. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous propose :