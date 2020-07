Xbox Series X : Microsoft promet la plus grande line-up pour une console à son lancement

Microsoft souhaite frapper fort dès l'arrivée de la Xbox Series X sur le marché, avec de nombreux jeux disponibles. Le studio parle même de plus grand lancement pour une console.

La Xbox Series X sera lancée cet automne avec la plus grande gamme de lancement jamais proposée pour une console.

La nouvelle génération de console sera normalement lancée en fin d'année pour le plus grand plaisir des joueurs, qui pourront profiter de machines encore plus puissantes. Comme toujours en amont de ces sorties, la « guerre » entre le constructeur japonais Sony et l'américain Microsoft fait rage, chacun avançant à leur tour leurs arguments de vente pour séduire les futurs joueurs.Cette fois-ci,. Satya Nadella, PDG de la société, a ainsi expliqué dans le dernier appel pour les résultats financier s, que le contenu lors du lancement de la console sera composé de jeux triple AAA, de jeux exclusifs à la console, mais aussi de nombreux « third-party games » (développé par les studios ne proposant pas de consoles) afin de « retenir et séduire les joueurs ».Bonne nouvelle donc pour les futurs acheteurs de la console, même s'il va sûrement falloir apporter des arguments plus solides pour tenter d'attirer celles et ceux ayant un faible pour la PS5.